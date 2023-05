Zum Start der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen: IZF fordert Ausbau der B303 nach Tschechien

Ab heute wollen sich Bayern und Tschechien zwölf Wochen lang in Selb näherkommen: Die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen starten. Es gibt eine Reihe von Events bis in den Sommer.

Näher kommen, könnten sich die Länder auch über den Ausbau der B303. Die Initiative Zukunft Fichtelgebirge (IZF) fordert erneut den Ausbau der B303 zwischen Schirnding und der A93. Das ist nämlich auch der Wunsch der tschechischen Nachbarn, die auf ihrer Seite bis zur Grenze längst ausgebaut haben. Insgesamt ist Tschechien schneller und unkomplizierter beim Straßen- und Bahnausbau, so der Tenor einer Mitteilung der IZF. Die Elektrifizierung der Bahnstrecke von Nürnberg über Marktredwitz und Eger nach Prag ist ein weiteres Beispiel, bei dem noch Nachholbedarf besteht.