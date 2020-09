Zum Sicherheitstag: Kaffeetrinken mit der Polizei

Jeden Tag ist die Polizei im Einsatz, um Straftaten aufzudecken und für Sicherheit zu sorgen – heute aber ganz besonders. In Oberfranken findet wie in vielen anderen Teilen Süddeutschlands heute ein spezieller Sicherheitstag statt. Rund 700 Einsatzkräfte sind dann im Bezirk unterwegs, bei Schwerpunktkontrollen und Präventionsveranstaltungen gleichermaßen. In Hof laden euch die Beamten am Sicherheitstag zum Kaffeetrinken ein. Sie wollen damit negative Gefühle gegenüber der Polizei aus dem Weg räumen. Von 14 bis 17 Uhr trefft ihr die Hofer Polizisten am Coffeemaker in der Altstadt und könnt euch dort im Einzelgepräch ganz persönlich mit einem Schutzmo über Gott und die Welt unterhalten.

