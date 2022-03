Zum Schutz vor schweren Krankheitsverläufen: Impfmöglichkeiten in der Region

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bewegt sich auch weiter auf einem sehr hohen Niveau. Im Landkreis Hof ist der Inzidenzwert mittlerweile deutlich über die 3000er Marke angestiegen. Auch die Stadt Hof kreist um diesen Wert. Um schwere Krankheitsverläufe zu vermindern, ist Impfen immer noch die beste Lösung – darüber sind Experten sich einig. Impfungen ohne Termin gibt es heute von 8:00 bis 11 Uhr und von 16:30 bis 18:00 Uhr in der Praxis Dr. Häußinger / Dr. Gebert an den Standorten in Lichtenberg und Berg. Von 9:00 bis 13:00 impft auch das Team der Praxis Dr. Schrader in Hof. Ab 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr ist auch das Foyer der Freiheitshalle in Hof für Impf-Interessierte geöffnet. Zusätzlich finden dort heute auch wieder Kinderimpfungen statt.

Die Impfungen finden ausschließlich nach vorheriger telefonischer Anmeldung über die Impfhotline 09281/57-777 (Montag-Freitag von 08:00 bis 17:00 Uhr, Samstag von 08:00 bis 13:00 Uhr) oder online unter www.impfzentren.bayern statt. Bereits vereinbarte Termine in Kinder- oder Hausarztpraxen bitten wir einzuhalten.