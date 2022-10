Zum Schutz gegen Corona: Neue Impfstoffe verfügbar

Viele Veranstaltungen und Konzerte und keine Maskenpflicht – heuer ist nach zwei Jahren Pandemie ein bisschen Normalität zurückgekehrt. Weil sich das Corona-Virus erfahrungsgemäß gerade im Herbst und Winter stärker verbreitet, rückt das Thema „Impfung“ wieder mehr in den Fokus. Ab heute könnt ihr euch in der vogtländischen Impfstelle in Eich mit dem neuen, an die Omikron Variante angepassten Impfstoff BA 4/5 impfen lassen. Dafür müsst ihr vorab einen Termin über das Onlineportal des Freistaates Sachsen buchen. Weil die Nachfrage nach Impfungen wieder deutlich gestiegen ist, werden die Öffnungszeiten im Impfzentrum Eich erweitert. Ab 10. Oktober ist das Impfzentrum wieder montags und zusätzlich an allen Tagen zwei Stunden länger geöffnet. Im Impfzentrum Hofer Land könnt ihr euch bereits seit der vergangenen Woche mit dem neuen Impfstoff von Biontech/Pfizer impfen lassen – ab heute gibt es hier zudem den Ganzvirus-Impfstoff von Valneva. Anmelden müsst ihr euch dafür bisher nicht.