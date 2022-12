Bei vielen steht er schon seit einer Weile, einige suchen aber noch nach dem richtigen – die Rede ist vom Christbaum. Auch heuert gibt’s auf dem Hofer Weihnachtsmarkt wieder kostenlose Christbäume, teilt die Stadt Hof nun mit. Wer will kann am Freitag (23.12.) auf dem Weihnachtsmarkt vorbeikommen und sich einen Baum abschneiden. In den vergangenen Wochen waren die Christbäume als Deko an den Weihnachtsmarkt-Buden angebracht.