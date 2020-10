Zum Jubiläum: Nationalpark Bayerischer Wald wird erweitert

München (dpa/lby) – Deutschlands ältester Nationalpark feiert sein 50-jähriges Bestehen: Anlässlich des Jubiläums wird der Nationalpark Bayerischer Wald um 630 Hektar erweitert, wie Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) nach dem Ministerratsbeschluss am Dienstag in München mitteilte. Mit den neuen Flächen an der Grenze zum tschechischen Nationalpark Sumava erstreckt sich der Nationalpark Bayerischer Wald dann über knapp 25 000 Hektar. Zudem sollen laut Glauber bis 2024 rund 3,5 Millionen Euro in neue Besucherprojekte investiert werden. Gemeinsam mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will er am Mittwoch den Nationalpark besuchen.

Eine Verbesserung der Wander- und Radwege sowie der Barrierefreiheit soll den Nationalpark noch attraktiver machen. Rund 1,3 Millionen Menschen besuchen die Region jährlich. Gerade während der Pandemie hätten viele Menschen den «Wald der Wildnis» erleben können, sagte Glauber. Auch für die Wissenschaft sei der Bayerische Wald interessant: So pflege die Technische Universität München mit beiden bayerischen Nationalparks, dem im Bayerischen Wald wie auch dem in Berchtesgaden, eine Kooperation.