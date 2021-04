Zum Jubiläum: Kneipp-Radwegenetz im Fichtelgebirge geht an den Start

Waten in kaltem Wasser ist gesund für den Körper und regt den Kreislauf an – das ist die Lehre von Sebastian Kneipp, der in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag gefeiert hätte. Zu diesem Anlass hat sich der Landkreis Wunsiedel gedacht, das lässt sich hervorragend mit etwas anderem Gesunden verbinden: Radfahren. Und so ist ein Kneipp-Radwegenetz an den Start gegangenen, dass die fünf Kneipp-Anlagen im Landkreis miteinander verbindet. Im kommenden Jahr sollen sich noch weitere Anlagen anschließen, die gerade im Bau sind: In Röslau am Thus, im Marktredwitzer Stadtwald, in der Pfaffenleithe in Selb und in Marktleuthen am Wasserspielplatz an der Eger.

