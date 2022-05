Zum Jubiläum: Jugendfeuerwehr Selb bekommt 1.500 Euro

Die Selber Feuerwehr hat vor Kurzem ihr 150. Jubiläum gefeiert. Die Jugendfeuerwehr hat zum Jubiläum eine Spende vom Outlet Center Selb bekommen. Center-Managerin Petra Dierck hat dem Stadtbrandinspektor der Freiwilligen Feuerwehr Selb einen Scheck in Höhe von 1.500 Euro überreicht. Das Geld ist unter anderem für technisches Equipment gedacht.

Spenden gab es auch in Feilitzsch. Die Schüler der Klasse 2b haben fast 600 Euro für Flüchtlingskinder vom Projekt „Kita-Einstieg“ der Diakonie Hochfranken gesammelt. Die Kinder waren auf die Idee gekommen, nachdem sie in der Schule über den Krieg in der Ukraine gesprochen hatten.