Zum „HofHaltig“-Auftakt: Stadt Hof ruft zur „Earth Night“ auf

„Licht aus, um Energie zu sparen“ heißt es aktuell in vielen Städten und Gemeinden. Auch die Stadt Hof ruft die Menschen dazu auf, heute (23.09.) Nacht alle Lichter abzuschalten; allerdings aus einem anderen Grund. Als Auftakt für den nachhaltigen Herbstmarkt „HofHaltig“ an diesem Wochenende, will die Stadt mit der „Earth Night“ ein Zeichen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit setzen.

… so Carsten Reichel vom Hofer Stadtmarketing.

Ab spätestens 21 Uhr sollen deswegen alle Bürgerinnen und Bürger bis vier Uhr morgens das Licht ausschalten oder zumindest deutlich reduzieren.