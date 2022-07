Egal ob direkt vor Ort, in den angrenzenden Nachbarländern oder in unserer Region: Die Firma LAMILUX aus Rehau unterstützt die (…)

Stoffsammlung für die Nationale Sicherheitsstrategie: Annalena Baerbock in Hochfranken

Besuch aus der Bundesregierung in Hochfranken. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock war zu Gast in Rehau und Hof. In Rehau hat sie (…)