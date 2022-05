Zum Europatag: Beflaggung an staatlichen Gebäuden

Wenn ihr heute an Rathäusern, Behörden oder anderen staatlichen Einrichtungen vorbeikommt, weht dort heute die Flagge der EU. Anlass ist der Europatag. An allen staatlichen Dienstgebäuden in Bayern soll die Flagge gehisst werden. Gemeinden, Städte und Landkreise soll das ebenfalls tun. Hintergrund für den Europatag ist die sogenannte Schuman-Erklärung aus dem Jahr 1950. Der ehemalige Außenminister Frankreichs hatte damals mit einem Vorschlag den Grundstein für die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gelegt, Vorgängerbündnis der Europäischen Union.