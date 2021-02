Frische Früchte, Wurst, Fleisch und Geflügel – regionales Einkaufen ist seit einigen Jahren immer beliebter. Das geht heute auch wieder auf dem Nailaer Bauernmarkt – zum ersten Mal in diesem Jahr. Noch bis 12 Uhr könnt ihr auf dem Marktplatz in Naila regionale Lebensmittel einkaufen. In einer halben Stunden gibt es mit Schlachtschüssel mit fränkischen Klößen ein besonderes Highlight. Auf dem Markt gelten die üblichen Hygieneregeln und FFP2-Maskenpflicht.

(Symbolbild)