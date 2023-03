Zum Equal Pay Day: Online-Seminar der Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof

Obwohl sie den gleichen Job machen, verdienen Frauen und Männer unterschiedliche Gehälter. Auf diese Gehaltslücke will jedes Jahr der Equal Pay Day aufmerksam machen. Der ist am 07. März. Passend dazu bietet die Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof an diesem Tag ein Online-Seminar zum beruflichen Wiedereinstieg für Frauen an. Da bekommt ihr Tipps für geschickte Kommunikation bei Gehaltsverhandlungen. Außerdem geht’s darum, wir sich Stolperfallen im Gespräch vermeiden lassen. Das Online-Seminar findet am 07. März um 19 Uhr 30 statt.

Heute (03. März) habt ihr die letzte Gelegenheit, euch für das Seminar anzumelden. Das geht per Mail an: Bayreuth-Hof.Wiedereinstieg@arbeitsagentur.de . Informationen zu den technischen Zugangsvoraussetzungen sowie zum Datenschutz werden nach der Anmeldung versandt.