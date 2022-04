Zum dritten Mal in einer Woche: Brand in Plauener Wohnhaus

Schon zum dritten Mal innerhalb kürzester Zeit musste die Feuerwehr gestern zu einem Wohnblock in Plauen ausrücken. Am Abend hatten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Isidor-Goldberg-Straße Brandgeruch wahrgenommen und den Notruf gewählt. Glücklicherweise haben sie den Brand früh genug bemerkt, sodass kein größerer Schaden entstanden ist. Auch Personen sind nicht verletzt worden. Den Sachschaden schätzt die Polizei lediglich auf einen dreistelligen Betrag. Sie ermittelt in diesem Zusammenhang wegen schwerer Brandstiftung und bittet daher um Zeugenhinweise. Wer verdächtige Personen im Umfeld des Hauses gesehen hat, soll sich bei der Kriminalpolizei Zwickau melden.