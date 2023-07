Zum dritten Mal binnen Wochen: Wieder brennender Hof im Landkreis Tirschenreuth

Im Landkreis Tirschenreuth hat am Wochenende schon wieder ein Bauernhof gebrannt. Zuletzt gab es Feuer in Fuchsmühl und bei Plößberg. Diesmal ist ein Feuer in Lauterbach bei Mähring auf einem Vierseithof ausgebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, hat es zunächst in einem Nebengebäude gebrannt, in der sich eine Hackschnitzelheizung und landwirtschaftliches Gerät befunden hat. Das Feuer hat aber auch auf drei Wohnhäuser und einen Pferdestall übergriffen. Bewohner und Pferde konnten aber rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, sodass es keine Verletzten gab.

Beim Brand waren rund 180 Einsatzkräfte vor Ort. Der Schaden soll bei mehreren 100.000 Euro liegen.