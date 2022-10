Zum Auftakt: Ministerpräsident Söder eröffnet Bayerisch-Tschechische Freundschaftswochen 2023

Seit rund fünf Jahren bereitet die Selb 2023 gGmbH die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen im kommenden Jahr vor. In der jüngsten Sitzung des Selber Stadtrats sind nun erstmals konkretere Programmpunkte vorgestellt worden. Am 19. Mai wird dann der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen im Selber Rosenthal-Theater offiziell eröffnen. Das sagt Elisabeth Leurs, Geschäftsführerin der Selb 2023 gGmbH, gegenüber der Frankenpost. Zum Auftakt der Freundschaftswochen wird unter anderem der Grafenmühlweiher in Selb illuminiert. Außerdem ist im Juli ein Open-Air auf dem Selber Goldberg geplant – als Stargast kommt die oberpfälzische Sängerin Leony.