Zum Abschluss des Meisterkurses für Gesang: Konzert am 1. Mai im Haus Marteau

Für gut fünf Millionen Euro hat die Regierung von Oberfranken das Haus Marteau in Lichtenberg saniert. Das Haus soll eine Musikbegegnungsstätte sein. Unter anderem finden dort Meisterkurse statt. Zum Abschluss eines solchen Meisterkurses für Gesang findet am 1. Mai im Haus Marteau ein Konzert um 18 Uhr statt. Geleitet hat den Kurs Christiane Iven, Professorin für Gesang und Vizepräsidentin der Hochschule für Musik und Theater in München. An dem internationalen Meisterkurs haben Teilnehmer unter anderem auch aus China, Spanien und Costa Rica teilgenommen.