Zum Abschluss der Hofer Filmtage: Hofer Goldpreis wird verliehen

Es wird noch einmal spannend bei den 56. Internationalen Hofer Filmtagen: Morgen (11 Uhr) wird in der Bürgergesellschaft der Hofer Goldpreis verliehen. Der ist mit rund 30.000 Euro einer der höchst-dotierten Preise bei den Hofer Filmtagen. Vergeben wird er für die beste Regieleistung bei einem ersten Langspielfilm. Im Anschluss an die Preisverleihung könnt ihr euch den Gewinner-Film dann im Central-Kino Hof anschauen. Damit enden die Präsenzveranstaltungen der Hofer Filmtage. Als Hybridfestival könnt ihr euch Filme aber noch online über hof on demand anschauen.

In den letzten Tagen verliehen wurde unter anderem der Pharos Shiver Screen Award. Der geht an den iranisches Regisseur Arian Vazirdaftari.

Der Filmpreis der Stadt Hof ging dieses Jahr an die Regisseurin Aelrun Goette. Außerdem ist mit dem Förderpreis Neues Deutsches Kino der beste Film gekürt worden. Der ging dieses Jahr an Regisseurin Heike Fink für den Film „Olaf Jagger“, mit dem die Hofer Filmtage auch eröffnet wurden.