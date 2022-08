Zum 600. Stadtjubiläum: Helmbrechtser Grüne rufen zur Energie-Challenge auf

Immer wieder geht es darum, wie wir Energie sparen können. Und das ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Im Alltag gibt es einfache Mittel, wie auf den Wäschetrockner im Sommer zu verzichten oder die Hände nur mit kaltem Wasser zu waschen. Die Helmbrechtser Grünen wollen mit einer Energie-Challenge zum 600. Stadtjubiläum möglichst viele Haushalte zum Energiesparen motivieren. Erklärtes Ziel sind passend zum Jubiläum 600 Haushalte, die in einem Jahr 600 Kilowattstunden einsparen. Wer mitmachen will, muss nur eine E-Mail mit dem Verbrauch aus dem Jahr 2021 an den Grünen Ortsverband in Helmbrechts schicken. Mit der Abrechnung aus dem Februar 2023 könnt ihr dann zeigen, wie viel ihr wirklich sparen konntet. Sollte die Aktion erfolgreich sein, wollen die Grünen sogar eine Verlosung organisieren. Sie wollen eine 600 Watt Balkon-Solaranlage verlosen.

E-Mail: helmetz.goes.gruen@t-online.de