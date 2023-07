Zum 36. Mal: „Wochen des Weißen Goldes“ in Selb eröffnen

In den kommenden Wochen dreht sich in Selb wieder alles ums Thema Porzellan. Mit einer Feier im Rosenthal-Theater starten morgen (14:30 Uhr) die „Wochen des Weißen Goldes“. Zum ersten Mal wird dabei die neue Porzellankönigin 2023/24 gekrönt. Dann stehen bis zum 05. August ganz viele Events in Selb an. Ein Highlight soll zum Beispiel die große „Freundschaftstafel“ in der Selber Innenstadt sein. Die wird im Rahmen der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen aufgestellt:

… so Elisabeth Leurs von der Selb 2023 gGmbH.