Zum 36. Mal: Selber feiern Bürgerfest

Unsere Terminkalender füllen sich langsam wieder, nachdem wieder viele Veranstaltungen stattfinden können. Heute ist in Selb zum Beispiel Bürgerfest. Dabei präsentieren sich viele Vereine und Institutionen. Anlässlich ihres 150. Jubiläums stellt die Selber Feuerwehr historische Feuerwehrfahrzeuge und Ausrüstung vor. Ihr könnt aber auch euer Glück beim Waterball versuchen oder an einem Malwettbewerb teilnehmen. Traditionell gibt es im Bereich der Selber Innenstadt auch wieder einen Flohmarkt. Am Abend spielt die Band Selb Control mit der Egertaler Blaskapelle.