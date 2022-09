Zum 35. Mal: Hofer Vliesstofftage starten in der Freiheitshalle

Bereits zum 35. Mal treffen sich heute (20.09.) und morgen Vliess-Hersteller aus der ganzen Welt in der Hofer Freiheitshalle. Die Hofer Vliesstofftage zählen zu den größten Fachtagungen in Europa und sollen den Austausch zwischen Industrie und Forschung fördern. Über 350 Teilnehmer aus neun Ländern sind in diesem Jahr dabei. Insgesamt 76 Unternehmen präsentieren ihre innovativen Produkte und Ideen, darunter auch das Institut für Materialwissenschaften ifm der Hochschule Hof und das Fraunhofer TFK aus Münchberg. Neben Fachvorträgen zu neuen Verfahren und Anwendungsbereichen von Vliesstoffen sollen auch Themen wie Energieverbrauch und Recycling besprochen werden. Start der Fachtagung ist um 9 Uhr.