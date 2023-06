Noch eine Woche, dann messen sich wieder nationale und internationale Spitzensportler beim Stabhochsprung-Meeting in der Hofer Altstadt. Die Veranstalter haben nun die Teilnehmer und den Ablauf für das Sportevent vorgestellt. Anders als in den Vorjahren laufen die Springer diesmal Richtung Kugelbrunnen an. 13 Sportler aus zehn Nationen sind kommenden Samstag dabei. Mit Raphael Holzdeppe, Bo Kanda Lita Baehre und Anjuli Knäsche gehen auch drei deutsche Stabhochspringer an den Start.