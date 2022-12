Zum 11. Mal in der Euroherz-Region: Ausbildungsmesse students4students startet

Eine Ausbildung, ein Studium oder doch ein Freiwilliges Soziales Jahr – nach dem Abitur gibt es viele Möglichkeiten, wie es für junge Menschen weitergehen kann. Bei der Messe „students4students“ können sich die Schüler in den hochfränkischen Schulen heute (23.12.) Vormittag wieder über Studien- oder Berufsmöglichkeiten informieren. Dabei treffen Schüler der Abschlussklassen auf ehemalige Absolventen. Die erzählen bei der Messe dann von ihrem persönlichen Werdegang und geben den angehenden Abiturienten Tipps für ihre Zukunft. Um 09 Uhr wird die Messe heute offiziell am Schiller-Gymnasium Hof eröffnet. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem das Luisenburg-Gymnasium Wunsiedel und die FOS/BOS Marktredwitz.

Teilnehmende Schulen:

– FOS/BOS Marktredwitz

– Luisenburg – Gymnasium Wunsiedel

– Walter-Gropius-Gymnasium Selb

– Gymnasium Münchberg

– Hochfranken-Gymnasium Naila

– FOS/ BOS Hof

– Schiller-Gymnasium Hof

– Reinhart – Gymnasium Hof

– Jean-Paul-Gymnasium Hof