Zum 100. Jubiläum der Stadtbücherei: Vorlesepaten in Hof lesen heuer online

Jeden Dienstag lesen die ehrenamtlichen Vorlesepaten der Hofer Stadtbücherei aus einem Kinderbuchklassiker vor. Das ist Teil des Jubiläums-Programms der Bücherei zum 100-jährigen Bestehen. Da die Vorlesereihe nicht mehr in der Bücherei stattfinden kann, wird sie online per Videokonferenz weitergeführt. Heute (12.1.) um 16 Uhr starten „Emil und die Detektive“. Nächsten Dienstag gibt`s dann „Kai aus der Kiste“. Wer mit dabei sein möchte, kann sich per E-Mail an die Stadtbücherei Hof anmelden.

stadtbuecherei@stadt-hof.de