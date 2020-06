Sie hat viele Jahre in Plauen gelebt und ihre Wendegeschichte aufgeschrieben: Die Schriftstellerin Marga Koch. Heute wäre sie 100 Jahre alt geworden. Die Vogtlandbibliothek in Plauen hat deshalb eine kleine Ausstellung zusammengestellt. Mit dabei sind verschiedene Presseberichte über ihr Leben und natürlich ihre Werke. Koch hat eine Schreibwerkstatt in Plauen gegründet und Lyrik und Prosa veröffentlicht. Die Vogtlandbibliothek hat wieder am Dienstag geöffnet.