Zum 1. September: Ensemble ist zurück am Theater Hof

Im Sommer wird es im Theater Hof ruhig, das Ensemble befindet sich in der Pause. Die ist jetzt aber vorbei. Intendant Reinhardt Friese hat das Ensemble heute wieder willkommen geheißen. Das hat am 1. September schon Tradition. Für Reinhardt Friese ist es die letzte Spielzeit am Theater Hof. Sein Wunsch ist es, dass alle zusammenarbeiten, um dem Publikum unvergessliche Abende zu bereiten. Bei der Begrüßung war auch Hofs Oberbürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende Eva Döhla dabei. Sie hat verkündet, dass aus München bereits das Signal kam, die Zuschüsse für das Theater zu erhöhen. Das Geld soll dazu dienen, die gestiegenen Ausgaben decken zu können. Der Stadt Hof sei das Theater viel wert, was auch in den anstehenden Haushaltsverhandlungen deutlich werden würde, heißt es in der aktuellen Mitteilung.