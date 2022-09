Zukunftszentrum: Leipzig und Plauen haben gemeinsame Bewerbung abgegeben

Heute vor 33 Jahren, also am 30. September 1989, ist der erste sogenannte Prager Zug mit gut 1200 Flüchtlingen in der tschechischen Hauptstadt Prag gestartet und einen Tag später über Plauen nach Hof gefahren. Anfang Oktober 1989 sind zudem Zehntausende in Leipzig und Plauen auf die Straße gegangen um für ihr Recht auf Freiheit und Demokratie zu demonstrieren. Als Vorreiter der friedlichen Revolution bewerben sich die Städte Plauen und Leipzig bekanntlich um das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation. Die Städte haben die Bewerbung nun offiziell abgegeben, mit drei Ordnern voller Unterlagen und einem Plakat, wie es in einer Mitteilung der Stadt Plauen heißt. Auch ein Video zur Bewerbung gibt es auf den Webseiten beider Städte. Bis 2028 soll der Bau entstehen, wenn die Städte Leipzig und Plauen die Zusage bekommen. Die Entscheidung der Bundesregierung ist für Anfang kommendes Jahr geplant. Der Bund würde dafür einen dreistelligen Millionenbetrag investieren und das Zukunftszentrum jährlich mit etwa 40 Millionen Euro finanzieren.

Foto: Zum Konzept für das Zukunftszentrum gehört auch der sogenannte Zukunftszug, der Anfang des Monats von Leipzig nach Plauen gefahren ist.