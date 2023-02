Zukunftszentrum in Halle: Plauen und Leipzig nehmen es sportlich

Die Stadt Plauen hat sich zusammen mit Leipzig gute Chancen aufs geplante Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation ausgerechnet. Das soll wissenschaftlich aufzeigen, wie es zur Wende kam und gleichzeitig Antworten für künftige Umbruchphasen in der Gesellschaft liefern. Die Jury hat sich aber für Halle in Sachsen-Anhalt als Standort entschieden.

Während die vogtländische CDU-Angeordnete Yvonne Magwas parteipolitische Interessen der SPD hinter der Entscheidung wittert und das ganze Vorgehen zur Entscheidung kritisiert, nehmen es Plauen und Leipzig sportlich. Die Enttäuschung sei groß, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung. Aber sie beglückwünschen Halle. Plauen und Leipzig haben viel aus dem gemeinsamen Austausch gelernt. Gerade bei Kultur und Wissenschaft wollen die beiden Städte ihre Zusammenarbeit weiterverfolgen. Die Oberbürgermeister von Plauen und Leipzig bedanken sich außerdem beim Bewerbungsteam.

Foto: Die Innenstadt von Halle im Nebel