Zukunftswochenende Leupoldsgrün: Zukunftsforum trifft sich am Sonntag

Die Gemeinde Leupoldsgrün im Landkreis Hof will sich für die Zukunft wappnen. Sie wurde dafür als eine von zehn LOSLAND-Kommunen ausgewählt. An diesem Wochenende findet dazu ein Zukunftswochenende statt. Heute und morgen tagt zunächst ein gelostes Bürgergremium in einer nicht öffentlichen Sitzung. Es geht um die Frage, wie die Gemeinde für die kommenden Generationen lebendig gehalten werden kann. Am Sonntag wird das Gremium die Ergebnisse der Öffentlichkeit vorstellen. Das Zukunftsforum trifft sich ab 15 Uhr im Bürgerhaus in Leupoldsgrün.