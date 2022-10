Zukunftstechnik Solarleuchte? Stadtwerke Hof sehen Verbesserungsbedarf

Die Idee klingt in Zeiten der Energiekrise sehr innovativ: Straßenbeleuchtungen, die keinen Strom brauchen, sondern ihre Energie direkt aus der Sonne ziehen. Immer mehr Städte und Gemeinden testen solche Solarleuchten. Auch die Stadtwerke Hof haben dazu Erfahrungen gesammelt mit einer Leuchte auf dem Parkplatz am Sigmundsgraben. Stadtwerke-Chef Jean Petrahn sieht aber noch Verbesserungsbedarf zum Beispiel bei der Leuchtdauer:

Ohne Sonne fällt es dem Solarmodul außerdem schwer, Energie aus dem normalen Tageslicht zu erzeugen. Gleichzeitig verbessert sich die Technik, sodass sich Petrahn durchaus weitere Solarleuchten in Hof vorstellen kann. Allerdings erstmal nur an Nebenstraßen ohne großen Durchgangsverkehr und nicht an viel befahrenen Bundesstraßen.

Die Stadt Selb hat dagegen deutlich positivere Erfahrungen gemacht. Auf dem Pendlerparkplatz an der A93 bei Selb gibt es seit dem vergangenen Jahr vier Solarleuchten, die aus dem Tageslicht Energie erzeugen. Der Selber Oberbürgermeister Uli Pötzsch erklärt im Gespräch mit Radio Euroherz, dass die Solarleuchten locker drei Tage durchhalten, auch wenn gerade keine Sonne scheint. Sie leuchten auch nicht dauerhaft in voller Leistung. Nur wenn sich jemand nähert, wird es heller. Deshalb will die Stadt Selb künftig häufiger auf Solarleuchten setzen, vor allem auf Plätzen, wo es schwer ist, Stromleitungen zu verlegen. Als Beispiel nennt Pötzsch den neuen Václav-Havel-Platz, der am Bahnhofsgelände entstehen soll.