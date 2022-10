Zukunftsmuseum widmet Prototypen eigene Schau

Mit deutlicher Kritik haben Museen wie die Pinakotheken in München auf die Kartoffelbrei-Attacke von Klimaaktivisten gegen ein (…)

Medikamente per Drohne verschicken

Medizin aus der Luft: In Creußen sind am Dienstag testweise Medikamente via Drohne geflogen worden. Der Verein Oberfranken (…)