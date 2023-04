Zukunftsmuseum: Opposition will Verfassungsgericht anrufen

In der Frage des Zustandekommens eines umstrittenen Mietvertrags für das Nürnberger Zukunftsmuseum wollen die Oppositionsfraktionen von SPD, Grünen und FDP im Landtag nun auch den Verfassungsgerichtshof anrufen. Das kündigten Vertreter der Oppositionsfraktionen am Montag in München an. Am Mittag sollten die Debatten im entsprechenden Untersuchungsausschuss des Landtags fortgesetzt worden. Im Kern wirft die Opposition Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor, einen CSU-Parteispender beim Zuschlag für die Museums-Vermietung begünstigt zu haben.

Die Opposition hatte unter anderem beantragt, die CSU-Zentrale in München nach Unterlagen über mögliche Parteispenden des begünstigten Vermieters durchsuchen zu lassen. Erwartet wird, dass die Mehrheit im Ausschuss mit Stimmen von CSU und Freien Wählern dieses Verlangen ablehnen wird.

Die Verfassungsbeschwerde werde sich aber im Kern um zwei Beweisanträge der Oppositionsvertreter ranken. Diese seien abgelehnt worden. Die Ausschussmitglieder von CSU und Freien Wählern hätten sich damit schützend gestellt. «Es wird ein Nachttopf gehalten, wegen befürchteter Inkontinenz», sagte der SPD-Abgeordnete Horst Arnold. Die Ausschussmitglieder der Regierungsparteien ließen Willen an Aufklärung vermissen.

In den Beweisanträgen geht es etwa darum, dass die Ausschussmitglieder auch über den Werdegang von Antworten auf parlamentarische Anfragen informiert werden wollen – und nicht nur die möglicherweise von mehreren Instanzen im Regierungsapparat geglättete Schlussantwort vorgelegt bekommen wollen. Dies sei notwendig, etwa um an die Namen von Beteiligten zu kommen, die dann im Ausschuss als Zeugen geladen werden könnten, sagte der FDP-Abgeordnete Sebastian Körber.