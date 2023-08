Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren: Plauener Citymanagement stellt sich neu auf

Plauen will seiner Innenstadt wieder mehr Leben einhauchen. Dafür laufen seit einigen Monaten Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. Dazu gehören zum Beispiel eine Bürgerbefragung und der Kultursommer. Zusätzlich hatte die Stadt ein Citymanagement in Plauen organisiert. Das stellt sich jetzt neu auf, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Ab sofort wird Britt Sünderhauf als Citymanagerin tätig sein. Am 14. August eröffnet außerdem die Cityagentur in der Oheim Passage in Plauen. Hierhin können sich dann Bürger, Händler, Dienstleister und Gastronomen in der Innenstadt mit ihren Anliegen wenden.