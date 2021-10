Zukunftsenergie Nordostbayern: Kreistag muss Empfehlungsbescheid zustimmen

Aktuell laufen die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, FDP und den Grünen für eine neue Bundesregierung. Den Aktivisten der Klimaschutzbewegung Fridays for Future ist es wichtig, dass die Klimaziele Beachtung finden. Eine Möglichkeit den CO2-Ausstoß zu reduzieren, sind alternative Energien wie grüner Wasserstoff. Daran forscht aktuell schon die Stadt Wunsiedel. Jetzt will der Landkreis nachziehen, und dem Projekt Zukunftsenergie Nordostbayern beitreten. Der Kreisausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung mit einer Gegenstimme einen Empfehlungsbescheid verabschiedet, so das Landratsamt auf Anfrage. Dem muss der Kreistag in seiner Sitzung am Montag noch zustimmen. Der Landkreis Wunsiedel befindet sich schon seit einem halben Jahr in Gesprächen zum Thema.