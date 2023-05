Zukunftsausschuss im Landkreis Wunsiedel: Förderung für zehn Projekte für junge Menschen

Im Lockdown mussten Kinder und Jugendliche ohne Freunde oder Mitschüler zuhause hocken, was ihnen ganz schön auf die Psyche geschlagen mit. Im Landkreis Wunsiedel können sie im Rahmen des Programms „Zukunftspaket“ nun selbst entscheiden, welche Projekte für junge Menschen umgesetzt werden können. Svenja Fassbinder von der Kommunalen Jugendarbeit:

Kürzlich hat der erste Zukunftsausschuss getagt und sich für zehn Ideen entschieden. Zu den Projekten gehören eine Lange Nacht der Feuerwehr, ein DJ-Workshop, ein Festival und ein Filmprojekt.

Folgende zehn Ideen werden im Landkreis Wunsiedel gefördert:

– Jugendfeuerwehr Grafenreuth mit der Langen Nacht der Feuerwehr,

– die Wiederbelebung des Bolzplatzes in Niederlamitz

– das „Drums alive!“-Projekt, ein Kinder- und Jugendprojekt aus Reicholdsgrün

– das Tagesfestival „Church in the Ruins“ vom CVJM Weißenstadt

– die Gartengestaltung der Hebanzer Bienchen

– die Errichtung einer selbstgestalteten Hütte des Jugendtreffs Vorwerk

– ein Filmprojekt der Jugendvertretung Wunsiedel