Seit knapp zwei Jahren regiert in Deutschland die Koalition aus SPD, FDP und Grünen. Über ihre Arbeit will die SPD-Bundestagsfraktion bei einer sogenannten Dialogtour sprechen. Von 9 bis 11:30 Uhr steht das Infomobil der Sozialdemokraten am Kugelbrunnen in Hof. Vor Ort sind unter anderem der hochfränkische Abgeordnete Jörg Nürnberger und der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Detlef Müller.