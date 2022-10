Zukunft des Bahnverkehrs im Hofer Land: Infoveranstaltung in Hof

Bei Autos setzen immer mehr Menschen auf Elektro. Die Züge in der Region fahren aber meistens noch mit Diesel. Das liegt vor allem daran, dass die Bahnstrecken hier zum Teil noch nicht elektrifiziert sind. Die Deutsche Bahn plant aber, die Strecke zwischen Hof und Marktredwitz so auszubauen, dass auch elektrische Züge fahren können. Über den aktuellen Stand der Planungen könnt ihr euch am Nachmittag bei einer Infoveranstaltung im Stellwerk 8 am Güterbahnhof in Hof informieren. DB-Projektleiter Matthias Holfeld stellt ab 16.45 Uhr die Hintergründe und die technischen Details des Streckenausbaus vor.