Zukunft der Luisenburg-Festspiele: Publikumsmeinung für erfolgreichen Spielplan ausschlaggebend

Corona hat der gesamten Kulturbranche zugesetzt. Deshalb müssen sich auch die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel Gedanken machen, wie es weitergeht. Am Samstag hat der Kulturausschuss des Wunsiedler Stadtrates ausgiebig über die Zukunft der Festspiele beraten.

Die Festspiele auf der Felsenbühne müssten langfristig wieder an vergangene Erfolge anknüpfen. Dieses Ziel verlangt jedoch einen überdurchschnittlich hohen Publikumserfolg. Deshalb sind sich Stadtrat und Theaterleitung auch einig, dass die Publikumsmeinung für den Erfolg der künftigen Spielpläne entscheidend ist. Weiterhin müssten aber auch der künstlerische Anspruch und die Innovation erhalten bleiben. Ob die geplanten Zielgruppen mit den jeweiligen Produktionen angesprochen werden, sollen neue Marketing-Werkzeuge überprüfen. Nur so könne die Werbung stetig angepasst werden. Der Kulturausschuss sieht es hingegen als nicht notwendig an, die Länge der Spielzeit oder den Umfang des Angebots zu verändern. Die Kartenpreise sollen auch nur so moderat erhöht werden, wie es Teuerung und die notwendigen Aufwendungen der Festspiele verlangen.