So kurz vor der bayerischen Landtagswahl häufen sich die politischen Veranstaltungen in der Region. Am Abend gibt es einen Vortragsabend der Grünen in Tiefengrün bei Berg im Landkreis Hof. Das Motto lautet „Zukunft gestalten – Landwirtschaft erleben“. Referentinnen sind die Landtagsabgeordnete und Bio-Bäuerin Gisela Stengl und die hiesige Landtagskandidatin Swanti Bräsecke-Bartsch. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und ist kostenlos.