Zuhörtelefon: Hofer können in schwierigen Zeiten anrufen

Geschäfte zu, Gastro dicht und Kontakte beschränkt. Menschen können sich gerade in diesen Zeiten sehr einsam fühlen. Genau für solche Fälle ist das Zuhör-Telefon der Stadt Hof da. Es ist heute von 15 bis 16 Uhr und morgen (MI) von 10 bis 11 Uhr erreichbar. Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

© Stadt Hof

Die Telefonnummer fürs Zuhörtelefon findet ihr auf unserer Website. Wer hingegen Fragen zu Corona hat, kann das Bürgertelefon anrufen. Das ist an Silvester besetzt, nicht aber an Neujahr. Ab dem 2. Januar ist es dann wieder jeden Tag – außer am Feiertag Heilige Drei Könige – erreichbar. Dabei haben sich aber die Zeiten geändert. Auch die geänderten Zeiten findet ihr hier:

Telefonnummer Zuhörtelefon: 09281 815 7950

Geänderte Zeiten des Bürgertelefons:

Montag bis Donnerstag 08.00 bis 16.00 Uhr

Freitag: 08.00 bis 13.00 Uhr

Samstag und Sonntag 13.00 bis 16.00 Uhr

Telefonnummer Bürgertelefon: 09281 815 5000