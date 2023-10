Zugwagen raucht: Wasserstoffperoxid tritt aus

Aus einem Güterwagen ist in der Nähe des Rangierbahnhofs Nord in München Wasserstoffperoxid ausgetreten. Ein Lokführer sah am Donnerstagnachmittag, dass es aus einem der Wägen rauchte, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Der Lokführer meldete den Rauch der Leitstelle der Bahn, die die Feuerwehr rief.

Laut Feuerwehr stellten die Einsatzkräfte fest, dass aus einem Kesselwagen Wasserstoffperoxid austrat. Nachdem die Oberleitung geerdet und so der Zugang zum Zug gesichert war, ließen die Einsatzkräfte Druck aus dem Wagen ab. So konnte das Problem gelöst werden. Warum der Stoff austrat, war zunächst nicht bekannt. Gefahr für die Umwelt bestand dabei nicht.