Zugverkehr in der Region: Züge waren 2020 pünktlicher

Im Corona-Jahr 2020 war es in den Zügen deutlicher leerer als sonst, dafür waren sie aber pünktlicher. Bei den bayerischen Regionalzügen und S-Bahnen ist die Pünktlichkeitsquote im letzten Jahr, laut einer Erhebung der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, um knapp zwei Prozentpunkte gestiegen. Züge werden übrigens als pünktlich eingestuft, wenn sie nicht mehr als sechs Minuten Verspätung haben. Überdurchschnittlich viele Prozentpunkte hat 2020 der Alex-Nord gut gemacht (4,8 Prozent), mit einer Quote von 84 Prozent ist er aber immer noch Schlusslicht der Tabelle. Das liege an den schwierigen Bedingungen auf der Strecke München-Regensburg-Hof/Prag. Die Züge von Agilis-Nord waren in 96 Prozent der Fälle pünktlich, genauso wie die Oberpfalzbahn. Die Zahlen seien allerdings nicht mit den Vorjahren vergleichbar, weil wegen Corona deutlich weniger Züge unterwegs waren.