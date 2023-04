Zugunglück in Niederlanden: Ein Toter und viele Verletzte

Immer stärker gerät die Privatisierungspolitik bei den griechischen Eisenbahnen in die Kritik. War das Zugunglück auch eine Folge von (…)

Proteste und Streiks nach Zugunglück in Griechenland

Der Lokführer missachtet ein Signal, sein Zug rast gegen einen Prellbock. In Ägypten sterben bei einem Zugunglück mehrere Menschen. (…)

Tote und Verletzte bei Zugunglück in Ägypten

Nach dem schweren Unglück im Februar steht das Bahnunternehmen unter besonderer Beobachtung. Zuvor wurde bereits Kritik an Biden und (…)

Bahnhofschef in U-Haft – Streiks in Griechenland dauern an

Der marode Zustand der griechischen Eisenbahnen ist eine Mitursache des fatalen Zugunglücks. Dagegen gibt es nun seit Tagen Streiks und (…)