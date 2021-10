Zugreisende in Schirnding: Polizei findet Drogen

Die Schleierfahnder der Grenzpolizei Selb schauen ganz genau hin, auch in den Zügen. Gestern Nachmittag sind zwei Männer in einem Regionalzug in Schirnding, der aus Tschechien kam, in den Fokus geraten. Bei ihnen fanden die Beamten eine kleine Menge Kokain und mehrere Ecstasy-Tabletten. Am Vormittag ist Haftbefehl gegen die beiden Männer ergangen, unter Auflagen kamen sie jedoch frei. Kripo und Staatsanwaltschaft Hof ermitteln jetzt wegen mehrerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.