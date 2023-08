Zug schleift Wagen mit: Autofahrer schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Zug in Mittelfranken ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Unfall geschah nach Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag an einem Bahnübergang in Burgbernheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim). Der Regionalzug erfasste demnach das Auto und schleifte es mehr als 150 Meter mit. Das Auto kam verkeilt unter dem Zug zum Liegen.

Der 51-jährige schwer verletzte Autofahrer kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Er sei nicht lebensgefährlich verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Weitere Verletzte gab es nicht. Zunächst blieb unklar, warum es zu dem Unfall kam. Der Bahnübergang ist den Angaben zufolge nicht mit Schranken, aber mit Warnlichtern gesichert.

Der Bahnverkehr zwischen Steinach und Neustadt an der Aisch wurde zunächst bis Donnerstagabend 18.30 Uhr eingestellt.