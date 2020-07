Zug erfasst Wagen: Zwei Autoinsassen tot

Meeder (dpa/lby) – Ein Mann und eine Frau sind am Montag in ihrem Auto im Kreis Coburg von einem Zug erfasst worden und gestorben. Der Lokführer und die Bahnreisenden blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach Informationen der Polizei wollte der 65 Jahre alte Autofahrer am Abend mit seiner 67 Jahre alten Beifahrerin einen unbeschrankten Bahnübergang in Meeder überqueren. Ein herannahender Zug erfasste das Auto und schleifte es 50 Meter mit. Die Unfallursache war erst einmal unklar.

«Die Bemühungen eines Ersthelfers sowie des alarmierten Notarztes um die zwei Autoinsassen waren vergebens», teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Die Bahnstrecke war am Abend komplett gesperrt.

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren am Abend im Einsatz. Eine Staatsanwältin machte sich vor Ort ein Bild von der Unfallstelle, ein Sachverständiger unterstützte die Beamten der Polizeiinspektion Coburg bei der Klärung der Unfallursache.

Die drei Fahrgäste setzten ihre Reise nach Angaben der Polizei in Taxis fort. Der Zug stand am Abend demnach noch auf dem Gleis und sollte repariert werden. Weitere Details waren zunächst unklar.