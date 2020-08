Zügiger Ausbau der B303: Das fordert die Initiative Zukunft Fichtelgebirge

Auf Tschechischer Seite kommt der Ausbau der Autobahn von Eger bis Prag gut voran. Damit der Verkehr allerdings reibungslos zwischen Tschechien und Deutschland fließen kann, braucht es das aber auch auf der deutschen Seite.

Der Vorstand der Initiative Zukunft Fichtelgebirge hat sich den aktuellen Stand des Ausbaus jetzt angeschaut. Der vierspurige Ausbau der B303 zwischen dem Grenzübergang Schirnding und der A93 bei Marktredwitz entspreche den Anforderungen einer angemessenen Verkehrsanbindung zwischen Tschechien und Deutschland, sagt er in einer aktuellen Mitteilung. Gleichzeitig spricht er sich dafür aus, dass der Ausbau zügig fortgesetzt wird. Auch die Industrie- und Handelskammer Oberfranken hat sich schon für den Ausbau der B303 von Schirnding nach Westen ausgesprochen. Bei Eger gibt es außerdem ein Industriegebiet, das auch an das deutsche und europäische Straßennetz angeschlossen werden soll. Schon Staatssekretär a.D. Willi Müller hat sich dafür ausgesprochen, zusätzliche Mittel für den Straßenbau auch in Projekte im Landkreis Wunsiedel fließen zu lassen.