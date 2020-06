Zu zweit auf Radl: Polizei baut für Erste Hilfe Speichen aus

Ursensollen (dpa/lby) – Bei einem Unfall mit einem Schulbus sind in der Oberpfalz zwei Menschen verletzt worden. Der Busfahrer (…)

Arnstein (dpa/lby) – Statt schlafen zu gehen ist ein acht Jahre altes Kind in Unterfranken aus dem Fenster geklettert und vier (…)

Regenstauf (dpa/lby) – Eine rasante Flugstunde hat in der Oberpfalz einen Großeinsatz wegen eines vermeintlichen (…)

Bein am Fahrrad eingeklemmt: Rettungskräfte befreien Mädchen

Sonthofen (dpa/lby) – Beim Sturz in einem Allgäuer Bike-Park hat sich ein Mädchen das Bein so kompliziert am Pedal eingeklemmt, (…)