Zu wenig Starter in Klingenthal: Skisprung-Qualifikation durch Prolog ersetzt

Eigentlich sollte heute die Skisprung Qualifikation in Klingenthal starten. Weil aber nur 50 Teilnehmer auf der Startliste stehen, wird die Quali durch einen Prolog ersetzt. Eine Qualifikation mit so wenig Startern, habe nach Aussage des Weltverbandes Fis keinen Sinn. Die Entscheidung hatten die Veranstalter aus den gleichen Gründen auch schon in Titisee-Neustadt getroffen. Bereits in den letzten Jahren sind die Wettkampfteilnehmerzahlen immer weiter gesunken. Selbst an der bedeutenden Vierschanzentournee haben heuer nur rund 60 Athleten teilgenommen. Der Prolog in Klingenthal beginnt in diesen Minuten.